Camdaki Kız dizisini bugün yayın akışında göremeyen kullanıcılar yeni bölüm neden yok araştırılıyor. Camdaki Kız yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Yiğit ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölümünü Kanal D'de göremeyen izleyiciler tarafından Camdaki Kız neden yok sorusu araştırılıyor. Camdaki Kız bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Hayri yeni tanıştığı kadın ile Nalan'ı aldatıyor. Hayri'nin hareketlerinden şüphelenen Türkan, Nalan'ı Hayri konusunda uyarıyor. Nalan ise Hayri'ye ne kadar kondurmak istemese de onu takip ediyor ve bazı gerçeklerle yüzleşiyor. Hayri, Nalan'ı aldatmaya başlar. Nalan ise olanlardan şüphelenir ama bir şey yapamaz. Hayri gönlünü kaptırdığı Laz kızı için Nalan'dan vazgeçer. Bunu duyan Nalan adeta deliye döner. Laz kızı ise Hayri'yi ailesinden ve çocuklarından ayırıp tamamen elde etmeye çalışır.

CAMDAKİ KIZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Camdaki Kız yeni bölümünü göremeyen kullanıcılar tarafından dizinin neden yayınlanmadığı araştırılıyor. Kanal D'de bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel programı yayınlanacağı için Camdaki Kız dizisinin 80.bölümü yayınlanmayacaktır.