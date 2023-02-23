Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın bu akşam ekranlarda yer alıp almadığı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremin ardından televizyon kanalları dizi ve programları yayınlamaya ara verdi. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman başlayacak?