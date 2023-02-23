Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman başlayacak?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın bu akşam ekranlarda yer alıp almadığı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremin ardından televizyon kanalları dizi ve programları yayınlamaya ara verdi. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Camdaki Kız dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlamayacağı merak konusu oldu. Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş depreminin ardından televizyon kanallarında yeni bölüm yayınlanmaları gerçekleşmedi. Seyirciler ise arama motorlarında Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman başlayacak? sorularını araştırdı.
CAMDAKİ KIZ BUGÜN VAR MI, YOK MU?
Camdaki Kız dizisi Kanal D yayın akışında yer almıyor. Dizi bu hafta yeni bölümü ile ekranlarda yer almayacak.