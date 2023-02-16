Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız bu akşam neden yok? Camdaki Kız ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Camdaki Kız ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Kanal D'nin yayın akışında Camdaki Kız dizisini göremeyen kullanıcılar, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ BUGÜN VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. Kanal D'de bugün Ana Haberin ardından Annem dizisi yayınlanacaktır.