Camdaki Kız yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'de bu akşam yeni bölümü göremeyen kullanıcılar Camdaki Kız neden yok sorusunu araştırıyor. Peki, Camdaki Kız bu akşam yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm var mı, bugün yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız, yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Camdaki Kız bu akşam özet bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız bu akşam yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm var mı, bugün yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Laz Kızı'nın Hayri'nin dükkana da hayatına da girişi hızlı olur. Hayri de Laz Kızı'ndan ilk görüşte etkilenir. Nalan ise Hayri'ye gece boyu ulaşamayınca onun için çok endişelenir ama Hayri onu bir bahaneyle yatıştırmayı başarır. Türkan; Hayri'den şüphelenir ama kimseye bir şey diyemez. Sedat ise tenis oynarken Berrin'le karşılaşır. Billur, Nalan'ın iyi olduğundan emin olmak ister ve onunla buluşur. Laz Kızı, Hayri'yi tekrar görmek isteyince Hayri, Nalan'a ve Türkan'a yalan söyler. Ancak Nalan ve Türkan'ın kebapçıya gelmesi işleri karıştıracaktır. Laz Kızı'nın ise Hayri'yi bırakmaya hiç niyeti yoktur.

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU?

Camdaki Kız yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'de bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel programı yayınlanması sebebiyle Camdaki Kız 80.bölümü ekranlara gelmeyecektir.