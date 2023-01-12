Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölüm var mı? Camdaki Kız yok mu, neden yok? İşte detaylar...

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Camdaki Kız dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölüm var mı? Camdaki Kız yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

Camdaki Kız bu akşam Kanal D ekranlarında 20.00'da yayınlanacaktır.