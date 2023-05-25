Camdaki Kız dizisi bu akşam ekranlarda yer almadı. Kullanıcılar tarafından dizinin yeni bölümü ne zaman başlayacak araştırılıyor. Peki, Camdaki Kız 80.bölüm ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni bölüm saat kaçta, ne zaman? Camdaki Kız bugün yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Camdaki Kız dizisi bu akşam ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız 80.bölüm ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni bölüm saat kaçta, ne zaman? Camdaki Kız bugün yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Laz Kızı'nın Hayri'nin dükkana da hayatına da girişi hızlı olur. Hayri de Laz Kızı'ndan ilk görüşte etkilenir. Nalan ise Hayri'ye gece boyu ulaşamayınca onun için çok endişelenir ama Hayri onu bir bahaneyle yatıştırmayı başarır. Türkan; Hayri'den şüphelenir ama kimseye bir şey diyemez. Sedat ise tenis oynarken Berrin'le karşılaşır. Billur, Nalan'ın iyi olduğundan emin olmak ister ve onunla buluşur. Laz Kızı, Hayri'yi tekrar görmek isteyince Hayri, Nalan'a ve Türkan'a yalan söyler. Ancak Nalan ve Türkan'ın kebapçıya gelmesi işleri karıştıracaktır. Laz Kızı'nın ise Hayri'yi bırakmaya hiç niyeti yoktur.

CAMDAKİ KIZ 80.BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Camdaki Kız yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'de bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel programı yayınlanması sebebiyle Camdaki Kız 80.bölümü ekranlara gelmeyecektir.