Camdaki Kız 80.bölüm CANLI İZLE! 1 Haziran Camdaki Kız yeni bölüm İZLE! Camdaki Kız yeni bölüm FULL İZLE!

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Yiğit ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Final bölümüne sayılı günler kala dizinin yeni bölümünde neler olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Camdaki Kız yeni bölüm izle! Camdaki Kız 80.bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Camdaki Kız 80.bölüm canlı izleme linki!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Hayri yeni tanıştığı kadın ile Nalan'ı aldatıyor. Hayri'nin hareketlerinden şüphelenen Türkan, Nalan'ı Hayri konusunda uyarıyor. Nalan ise Hayri'ye ne kadar kondurmak istemese de onu takip ediyor ve bazı gerçeklerle yüzleşiyor.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20.00'da Kanal D kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.

CAMDAKİ KIZ 80.BÖLÜM İZLE!

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Camdaki Kız dizisi, Perşembe günleri saat 20.00'da Kanal D kanalında yayınlanmaktadır.