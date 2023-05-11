Camdaki Kız 78.bölüm İZLE! Camdaki Kız yeni bölüm İZLE! 11 Mayıs Camdaki Kız CANLI İZLE!

Camdaki Kız 78.bölüm İZLE! Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin 78.bölümünü araştırmakta. Camdaki Kız dizisinin Camdaki Kız 78.bölüm İZLE! 11 Mayıs Camdaki Kız izle! Camdaki Kız yeni bölüm izle! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Camdaki Kız yeni bölüm izleme linki!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Nalan, Hayri ile ilgili düşüncelerinde nettir artık. Hayri'yi karşısına alarak onu şaşkına çeviren açıklamayı yapar. Nalan'ın kendisiyle evlenmek istemediğini öğrenen Hayri, sinirli bir şekilde uzaklaşır. Nalan'a bu süreçte destek olan kişi ise, Muzo olur. Gülcihan, artık zamanının geldiğini anlar. Herkesle vedalaşırcasına bir yemek organize eder. Sonrasında Rafet, Gülcihan'ı yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken bulur.

Nalan, kendisine söylenen yalanları öğrenince adeta yıkılıyor. Öte yandan Sedat, Muzo'dan zorla Nalan'ın Hayri ile birlikte olduğunu öğreniyor. Metin, Nalan'a veda ediyor. Diğer taraftan Gülcihan'ın hastalığı kötüye gidiyor. Nalan ile Hayri arasında yaşanan ilişkiyi öğrenen Sedat'ın ne yapacağı ise merak konusu.

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Dizinin yeni bölümü Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.