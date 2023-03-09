Camdaki Kız 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 70. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 70. fragman ne zaman çıkar?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 69. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Camdaki Kız 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 70. bölüm fragmanı çıktı mı? merak edildi. Peki, Camdaki Kız yeni sezon 70. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız fragmanı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ 70. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 70. bölüm fragmanının Youtube'da yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 68. Bölüm yayınlandı! Hemen izle! 2 Mart Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 68. Bölümün ardından yeni bölüm sonrası 69. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Camdaki Kız 68. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sedat'a boşanma davası açıyor.

Sedat'ın peşine düşen Nalan, artık Koroğlu Ailesi'yle tüm bağlantısını koparmak ister. Sedat ise başına geleceklerden habersiz son derece rahattır. Nalan, gördüğü gerçek sonrasında Sedat'ı tamamen silmek için harekete geçecektir. Rafet, Metin'den ve Nalan'a gelen mektuplardan şüphelenmiştir. Rafet, Metin'i yanına çağırır. Metin, Nalan'ın babası olduğunu Rafet'e itiraf edecek mi? Sedat, otel odasında asistanıyla birlikteyken Selen, Levent ve Muzo tarafından basılır. Nalan da bir kez daha aldatıldığına şahit olur. Koroğlu Konak'ında Sedat'ın ihanet kaosu büyür. Gülcihan durumu öğrenince fenalaşır. Tüm aile bu ihaneti öğrenince Rafet'in gelişi büyük bir paniğe neden olur. Rafet, Sedat'ın yapmış olduğu ihaneti öğrenecek mi?

Sedat'tan boşanmaya karar veren Nalan, Koroğlu Ailesi'ne veda ediyor. Nalan için yeni bir başlangıç zamanıyken Koroğlu Ailesi için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dönem başlangıcı olur. Nalan, Sedat'a boşanma davası açtığını açıklar ve Koroğlu Ailesi'nin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatan duygusal bir konuşma yaşar. Sedat, Nalan'ın boşanma kararını kabul etmez ve Nalan'la tekrar barışacağına son derece inanır. Muzo başta olmak üzere Sedat'ı ikna etmeye çalışan herkes Nalan'ın boşanma kararına son derece sayı duyar. Ancak Sedat, Nalan'ın kendisini affetmesi içinher yolu dener ve Nalan'ın ayaklarına bile kapanır. Ancak Nalan, kararından dönmez ve Sedat'tan boşanır.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 69. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Sedat intihar mı ediyor?

Nalan'ın kendisinden boşanmasını kaldıramayan Sedat zor günler yaşıyor. Ailesinin, özellikle babasının üzerine gelmesini kaldıramayan Sedat intiharın eşiğine geliyor. Sedat'tan ayrılmanın mutluluğunu yaşayan Nalan soluğu Hayri'nin yanında alıyor. Muzo ise Nalan'ı Hayri konusunda son kez uyarıyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.