Camdaki Kız 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 69. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 69. fragman ne zaman çıkar?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 68. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Camdaki Kız 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 69. bölüm fragmanı çıktı mı? merak edildi. Peki, Camdaki Kız yeni sezon 69. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız fragmanı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 69. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 67. Bölüm yayınlandı! Hemen izle! 2 Şubat Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 66. Bölümün ardından yeni bölüm sonrası 67. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Camdaki Kız 66. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sedat'ın ihaneti bir kez daha yakalıyor!

Sedat'la yaşadığı tartışma sonrasında konaktan gitmeye kalkan Nalan, Muzo'nun isteğini kırmaz ve son bir kez konuşmayı kabul eder. Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat'la paylaşınca kıyamet kopar. Tartışmaları Muzo'nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan'ın kafasını netleştirir. Muzo artık Nalan'ı ikna edemeyecektir.

Sedat'la tartışıp evliliğini bitirmeye karar veren Nalan, konaktan ayrılmaya karar verir. Hayri'ye tekrar kapıları açan Nalan'ın tüm hayalleri için gerekli adımları atması artık kaçınılmazdır. Nalan, yeni planlarını ilk kez Hayri'yle paylaşır.

Hayri ve Nalan'ın birbirlerinden çok farklı olduğunu ve Nalan'ın Hayri için bir amaç olduğunu düşünen Muzo, Billur'a önemli tespitlerde bulunur. Billur, Muzo'dan duydukları karşısında Nalan için bir kez daha üzülür. Peki Muzo, tespitlerinde haklı mı?

Sedat'ın otelde sekreteriyle kaçamak yaparken konakta koas büyür. Selen, Muzo ve Levent, Sedat'ın peşine düşer. Bu sırada Nalan'ın konağa gelmesi Sedat'ın yaptığı kaçamağı öğrenmesine neden olur. Nalan, böylece Sedat'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur ve takibe başlar.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 68. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Nalan Sedat'ı ve köşkü terk ediyor! Camdaki Kız'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı! Camdaki Kız 'ın yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı merak uyandırdı! Camdaki Kız yayınlanacak olan yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde neler olacak?

Sedat'ın kendisini aldattığını gözleriyle gören Nalan, evliliğini bitirme kararı alır. Nalan, Koroğlu Ailesi ve Sedat'la ilişkisini sonlandırmak için önemli bir adım atar. Muzo ise Sedat'ın duygularını gerçeklerle yüzleştirir. Muzo, Sedat'ın Nalan'ı sevmediğini ve bu evliliği sırf babasının gözüne girebilmek için yaptığını yüzüne vurur. Nalan, Hayri'ye doğru yola çıkarken, Hayri'nin yüzleşmesi gereken bambaşka bir gerçek vardır!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.