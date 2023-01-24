Önemli isimlerin başrollerde olduğu Camdaki kız dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Camdaki kız dizisinin yeni bölümü ne zaman? Camdaki kız 66.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Camdaki kız 66.bölüm 2.fragmanı izle! 66.bölüm 2.fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki kız dizisinin 66.bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 66. bölüm 2.fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki kız dizisinin konusu nedir? 66.Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki kız dizisinde son bölümünde neler oldu? Camdaki kız 66. bölüm 2.fragmanı izle! Camdaki kız dizisinin yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kanal D ekranlarında 19. Ocak Perşembe izleyicisiyle buluşan Camdaki kız dizisi televizyon ekranına yine damgasını vurdu. Dizinin son bölümünü kaçıranlar ise Camdaki kız son bölümünde neler oldu? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Dizinin son bölünde şu olaylar yaşandı: Nalan, Feride'nin ölümünden sonra aldığı kararlarla hayatını değiştirmeye karar veriyor. Ancak hayatını değiştirmesine engel olmaya çalışan Hayri, Nalan'ı zor durumda bırakıyor. Sedat, Hayri'yi yatak odalarında görüyor. Rafet'in duymaması için Hayri'yi konağın alt katına indiren Sedat, sinirlerine hakim olamıyor. Muzo, olayların büyümeden kapanması için yine kendini ortaya atıyor. Nalan bir yandan acısını içine gömmeye çalışıyor, bir yandan da Hayri'den kurtulmanın yollarını arıyor. Fakat Hayri'de kurtulmak hiç kolay olmayacak! Hafize, Metin'i uzaklaştırmaya çalışıyor, Feride'nin ölümüne sebep olduğunu söyleyerek Metin'den kurtulmaya çalışıyor. Metin ise ölmek üzere olduğunu, kızına gerçekleri anlatmak istediğini anlatarak, kararında ısrarcı oluyor. Nalan'a yaklaşan bir diğer tehlike ise Metin oluyor. Hafize ile konuşan Metin, Nalan'a babası olduğunu açıklamaya karar veriyor.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların serilen dizisi Camdaki Kız her hafta yeni bölümleriyle Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

CAMDAKİ KIZ 66.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayri'yle yeniden birlikte olan Nalan yaşadıklarından dolayı pişman oluyor. Annesine verdiği sözü tutamayan Nalan kendisiyle yüzleşiyor. Sedat Nalan'ın kendisinden bir şeyler sakladığını anlıyor. Muzo Nalan için yeniden Hayri'nin karşısına dikiliyor. Sedat Hayri ve Nalan'ı baş başa yakalıyor. Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!