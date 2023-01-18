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Camdaki Kız 65. Bölüm 2. Fragmanı

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Camdaki Kız 65. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

Camdaki Kız 65. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Aşk yeniden başlıyor! Camdaki Kız'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı! Camdaki Kız 12 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm öncesi yayınlanan ikinci tanıtım merak uyandırdı! Camdaki Kız'ın yeni bölümünde neler olacak?

Nalan ne yaparsa yapsın Hayri Nalan'dan asla vazgeçmiyor. Nalan Hayri ile arasında olanları tamamen bitirmeye karar verse de Hayri'nin gözlerinin içine bakınca ona teslim oluyor. Öte yandan Selen, Emir karşısında duygularına hakim olamayarak onunla yakınlaşır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Kaynak: DailyMotion.com / TV

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