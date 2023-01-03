Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

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Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız'ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Hayri'nin konağa dayanması onu Feride ve Muzo ile karşı karşıya getirir. Muzo sayesinde olay çıkmadan uzaklaşır. Sedat ile çıktıkları kısa tatilden dönen Nalan'ı arayan Metin; ona babasıyla ilgili anlatacağı şeyler olduğunu söyler ve Nalan'la buluşmak ister. Nalan, Metin'le buluştuktan sonra Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve bu hesaplaşma sonrası Feride çok önemli bir karar verir.