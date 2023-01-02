Önemli isimlerin başrollerde olduğu Camdaki kız dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Camdaki kız 64 .bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki kız dizisine hangi ünlü isim veda etti? Yeni bölüm fragmanı izle! 64. bölüm fragmanı izle!

Camdaki kız 64.bölüm fragmanı İZLE! Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin 64.bölümünü araştırmakta. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı İZLE! Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı İZLE! Camdaki Kız son bölümünde ne oldu? Camdaki kız oyuncuları kimler? Camdaki kız oyuncuları kimler? Camdaki kız 64.bölüm fragmanı yayınladı mı? Camdaki kız dizisine hangi ünlü isim veda etti? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Nalan'ı unutamayan Hayri adeta bir gölge gibi peşinden ayrılmıyor. Verdiği kararın arkasında duran ve Hayri defterini kapatan Nalan dirayetli durmaya çalışıyor. Hayri ise Nalan'ın kendisinden vazgeçtiği gerçeğini bir türlü kabullenemiyor. Çaresiz kalan Feride Hayri'ye karşı Muzo'dan destek istiyor. Gözü dönen Muzo ve Sedat Hayri'ye saldırıyor. Nalan ise babasıyla tanışabilmenin hayalini kuruyor!

Nalan, gerçek annesi Sema'nın başına gelen kötü olayları en acı şekilde öğrenir. Feride, yıllarca taşıdığı yükü artık Nalan'a bırakır. Nalan, Feride'yle derin bir hesaplaşma yaşar. Nalan, hayatının şokunu yaşarken, Feride hayatını kaybediyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

Ekranların sevilen dizisi Camdaki kız dizisi 64.bölüm fragmanı henüğz yayınlanmadı.Fragman yaynlarır yayınlanmaz haberimizde yer vereceğiz.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNE HANGİ ÜNLÜ İSİM VEDA ETTİ?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Camdaki Kız'daki 'Feride' rolüyle üç sezondur izleyicilerin beğenisini kazanan usta oyuncu Nur Sürer, dün akşam diziye veda etti. Son bölümdeki performansıyla sosyal medyada övgü yağmuruna tutulan sanatçının, bundan sonraki projeleri merak edilirken, şimdiden iki diziyle anlaştığı öğrenildi.