Camdaki kız 64.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki kız ne zaman, saat kaçta?
Gündem Haberleri
Önemli isimlerin başrollerde olduğu Camdaki kız dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Camdaki kız 64.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 64. bölüm fragmanı izle!
Nalan'ı unutamayan Hayri adeta bir gölge gibi peşinden ayrılmıyor. Verdiği kararın arkasında duran ve Hayri defterini kapatan Nalan dirayetli durmaya çalışıyor. Hayri ise Nalan'ın kendisinden vazgeçtiği gerçeğini bir türlü kabullenemiyor. Çaresiz kalan Feride Hayri'ye karşı Muzo'dan destek istiyor. Gözü dönen Muzo ve Sedat Hayri'ye saldırıyor. Nalan ise babasıyla tanışabilmenin hayalini kuruyor! Nalan, gerçek annesi Sema'nın başına gelen kötü olayları en acı şekilde öğrenir. Feride, yıllarca taşıdığı yükü artık Nalan'a bırakır. Nalan, Feride'yle derin bir hesaplaşma yaşar. Nalan, hayatının şokunu yaşarken, Feride hayatını kaybediyor.
Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesini bizlere anlatacak dizinin ana karakteri Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak. "Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.
Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında saat 20.00'da yayınlanmaktadır.
Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız, Perşembe günü ekranlara gelmektedir.
- Burcu Biricik - Nalan Yılmaz
- Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu
- Hande Ataizi - Cana Yılmaz
- Tamer Levent - Rıfat Koroğlu
- Nur Sürer - Feride İpekoğlu
- Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu
- Selma Ergeç - Selen Koroğlu
- Şerif Erol - Adil İpekoğlu
- Tuğrul Tülek
- Nihal Menzil - Hafize
- Feri Baycu Güler
- Hamza Yazıcı - Tako
- Merve Polat