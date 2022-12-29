Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı! Camdaki Kız gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı?

Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı neden yok? Camdaki Kız gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı, izle! Camdaki Kız 64. bölüm 2. fragmanı ve Camdaki Kız 64. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Camdaki Kız 64. bölüm fragman videosu!

Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cana'nın ve karnındaki bebeğinin ölümü Sedat'ı derinden etkiler ve Nalan'la daha da yakınlaştırır. Nalan'dan çocuk yapma fikri Sedat'a hiç olmadığı kadar doğru gözükmektedir. Nalan, karmaşık duygular içinde savrulur durur.

Feride de Nalan ve Sedat'ın baş başa kalması için uygun ortamı hazırlamakta gecikmez. Hayri'nin yaptığı son hamleye çok şaşıran Nalan; duygularıyla Feride arasında bir kez daha kalır. Hayri ise Billur'la dertleşirken öğrendiği şey karşısında harekete geçer.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesini bizlere anlatacak dizinin ana karakteri Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak. "Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat



