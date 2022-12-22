Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?
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Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı neden yok? Camdaki Kız 63. bölüm 2. fragmanı ve Camdaki Kız 63. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı neden yok? Camdaki Kız 63. bölüm 2. fragmanı ve Camdaki Kız 63. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Camdaki Kız 63. bölüm fragman videosu!
Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Her şeyi göz önünde bulunduran Nalan, bir yol ayrımına gelir. Hayri ve Sedat arasında seçim yapmak durumunda olan Nalan Sedat'ı seçer. Hayri'nin bütün baskılarına ve ısrarına rağmen tercihini Sedat'tan yana kullanan Nalan, eski hayatına kaldığı yerden devam eder.
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.
Burcu Biricik - Nalan Yılmaz
Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu
Hande Ataizi - Cana Yılmaz
Tamer Levent - Rıfat Koroğlu
Nur Sürer - Feride İpekoğlu
Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu
Selma Ergeç - Selen Koroğlu
Şerif Erol - Adil İpekoğlu
Tuğrul Tülek
Nihal Menzil - Hafize
Feri Baycu Güler
Hamza Yazıcı - Tako
Merve Polat