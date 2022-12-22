Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ 63. BÖLÜM FRAGMANI!

Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her şeyi göz önünde bulunduran Nalan, bir yol ayrımına gelir. Hayri ve Sedat arasında seçim yapmak durumunda olan Nalan Sedat'ı seçer. Hayri'nin bütün baskılarına ve ısrarına rağmen tercihini Sedat'tan yana kullanan Nalan, eski hayatına kaldığı yerden devam eder.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat