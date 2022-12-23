Camdaki Kız 63. Bölüm Fragmanı
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Camdaki Kız 63. Bölüm Fragmanı yayınlandı!
Camdaki Kız 63. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Hayri Nalan'dan vazgeçmiyor!
Nalan'ı unutamayan Hayri adeta bir gölge gibi peşinden ayrılmıyor. Verdiği kararın arkasında duran ve Hayri defterini kapatan Nalan dirayetli durmaya çalışıyor. Hayri ise Nalan'ın kendisinden vazgeçtiği gerçeğini bir türlü kabullenemiyor. Çaresiz kalan Feride Hayri'ye karşı Muzo'dan destek istiyor. Gözü dönen Muzo ve Sedat Hayri'ye saldırıyor. Nalan ise babasıyla tanışabilmenin hayalini kuruyor!
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!
Kaynak: DailyMotion.com / TV