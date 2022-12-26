Camdaki Kız 63. Bölüm 2. Fragman
TV Haberleri
Nalan, gerçek annesi Sema'nın başına gelen kötü olayları en acı şekilde öğrenir. Feride, yıllarca taşıdığı yükü artık Nalan'a bırakır. Nalan, Feride'yle derin bir hesaplaşma yaşar. Nalan, hayatının şokunu yaşarken, Feride hayatını kaybediyor.
Nalan, gerçek annesi Sema'nın başına gelen kötü olayları en acı şekilde öğrenir. Feride, yıllarca taşıdığı yükü artık Nalan'a bırakır. Nalan, Feride'yle derin bir hesaplaşma yaşar. Nalan, hayatının şokunu yaşarken, Feride hayatını kaybediyor.
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!
Kaynak: DailyMotion.com / TV