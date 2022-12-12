Camdaki Kız 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 61.bölüm 2.fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Camdaki kız dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Camdaki kız 61 .bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 61.bölüm 2.fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki kız dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 61. bölüm 2.Fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki kız dizisinin konusu nedir? 61. Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki kız dizisininoyuncuları kimlerdir? Yeni bölüm fragmanı izle! 61.bölüm 2.fragmanı izle! Detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Camdaki Kızı dizi 59. Bölüm yayınlandı! Hemen izle! 1 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 59. Bölümün ardından yeni bölüm sonrası yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Camdaki Kız 59. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan'ın Billur'da olmadığını gören Feride, Billur'dan hesap sorar. Nalan gemileri yakıyor ve konağa dönmemekte kararlıdır.

Nalan'ın Billur'da olmadığını gören Feride, Billur'dan hesap sorar. Olaya müdahale eden Muzo sayesinde Hayri Nalan'ı Billiur'un evine getirir. Nalan'ın Hayri'yle olduğunu anlayan Feride, Hafize'yi çağırarak ondan korseyi getirmesini ister. Korse kozu da Nalan' yolundan döndürmeye yetmez. Cana'nın tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Gülcihan ise Cavit'ten yardım ister.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİNKONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent