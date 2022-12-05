Camdaki Kız 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 60.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Camdaki kız dizisi yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Camdaki kız 60.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 60.bölüm fragmanı izle!

Camdaki Kız yepyeni bir bölüm ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Heyecan dolu son bölümün ardından merakla beklenen Camdaki Kız 60. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümünde izleyicilerine ayrı bir heyecan yaşatan Camdaki Kız 60. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Detaylar haberimizde....

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nalan'ın Billur'da olmadığını öğrenen Feride, Billur'a hesap sorar. Nalan ise olanlardan sonra konağa dönmemekte kararlıdır. Olaya Muzo da dahil olur ve Muzo sayesinde Hayri Nalan'ı Billur'un evine getirir. Nalan'ın Hayri ile olduğunu anlayan Feride ise Hafize'yi çağırarak ondan korseyi getirmesini ister. Korse kozu da Nalan'ı kararından vazgeçirmeye yetmez. Cana'nın tehdidini kabullenmek zorunda olan Gülcihan ise Cavit'ten yardım ister.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDE NELER OLACAK?

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı! Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen 8 Aralık Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? Feride hanım Nalan ile Hayri arasında yaşananları öğrenir. Muzo, Nalan'ı Hayri konusunda uyarır. İkileme düşen Nalan ne yapacağını bilemez!

CAMDAKİ KIZ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında saat 20.00'da yayınlanmaktadır.

CAMDAKİ KIZ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız, Perşembe günü ekranlara gelmektedir.