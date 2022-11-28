Camdaki kız 59.bölüm fragmanı fragmanı yayınlandı! 59. bölüm fragmanı izle! 59. bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Camdaki kız dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Camdaki kız 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 59. yeni bölüm fragmanı izle! 59. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki kız dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 59. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki kız dizisinin konusu nedir? 59. Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki kızdizisininoyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZKONUSU NEDİR?

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı projesi Camdaki Kız'ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabında terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Son dönemin ilgi gören projeleri arasında yer alan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan "Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cana'nın bebek itirafı üzerine konağa gelen Nalan, hem Sedat'la hem de tüm Koroğlu ailesi ile yüzleşir. Sedat'a sert bir tokat atarak bütün öfkesini kusar. Nalan, herkes tarafından kandırılmanın acısını kendisine yeni bir hayat kurarak alacaktır. Tüm ısrarlara ve Feride'ye rağmen evi terk eder. Hayri, Nalan'ın evi terk etmesinin ardından peşinden gider. Billur'un evinin önünde Nalan'ı bekler ve Nalan'a teselli vermek için hayatla ilgili önemli tavsiyelerde bulunur.edat, Rafet'in üzerine gelmesiyle geçmişe hatta çocukluğunda yaşadığı günlere geri döner. Sedat, babasından görmediği sevgiyi kendisinin de gösteremediğini söyleyerek gözyaşlarına boğulur.

Rafet ise Sedat'ın bu çıkışına bir şey diyemez. Sedat; Cana'dan hesap sormak için Cana'nın Alp'le yaşadığı eve gidince Alp'le yeni bir kavgaya tutuşur. Cavit, Sedat'ı Alp'in yanından uzaklaştırarak sahip çıkar. Nalan, Hayri'nin ilgisiyle aşk sarhoşu olurken Feride de Nalan'ın peşine düşer. Feride, Nalan'ı Billur'un evinde bulmayınca Billur'un yalanı ortaya çıkar. Feride, Nalan'ın Hayri'yle görüştüğünden artık emin gibidir. Feride, kıyameti koparır.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCU KADROSUDA KİMLER VAR?

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Hayri Ersoy (Cihangir Ceyhan): Koroğlu Holding'te housekeeping olarak çalışmaktadır. Rafet'in yeni şoförüdür. Nalan'a aşıktır.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğudur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00'da Kanal D'de ekranlara geliyor.