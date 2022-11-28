Üye Girişi
Haberi Paylaş

Camdaki Kız 59. Bölüm Fragmanı - 2

TV Haberleri

Camdaki Kız 59. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

Camdaki Kız 59. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Feride, Nalan ve Hayri'yi birlikte yakalıyor!

Nalan, Hayri'yi Billur'un evine yemeğe davet eder. Bu sırada da Sedat, Billur'un evinin önünde sarhoş bir halde Nalan'a bağırır. Nalan, yeni bir ev tutar ve Hayri'yle birlikte hayaller kurar. Feride ise bu sırada Hayri ve Nalan'ı yakalar.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Kaynak: DailyMotion.com / TV

TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title