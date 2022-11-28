Camdaki Kız 59. Bölüm Fragmanı - 2

Camdaki Kız 59. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Feride, Nalan ve Hayri'yi birlikte yakalıyor!

Nalan, Hayri'yi Billur'un evine yemeğe davet eder. Bu sırada da Sedat, Billur'un evinin önünde sarhoş bir halde Nalan'a bağırır. Nalan, yeni bir ev tutar ve Hayri'yle birlikte hayaller kurar. Feride ise bu sırada Hayri ve Nalan'ı yakalar.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!