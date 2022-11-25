Camdaki Kız 59. Bölüm Fragmanı
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Camdaki Kız 59. Bölüm Fragmanı yayında!
Camdaki Kız 59. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan herkesi karşısına alıyor!
Sedat'la Cana arasındaki ilişkiyi ve bebeği öğrenen Nalan evi terk etmişti. Eve bir daha geri dönmeyeceğini söyleyen herkesi karşısına alıyor. Başta Feride olmak üzere ailenin diğer üyeleri Nalan'ı eve dönmek için ikna etmeye çalışıyor. Peki Nalan eve geri dönecek mi?
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!
Kaynak: DailyMotion.com / TV