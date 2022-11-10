Camdaki Kız 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 57. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 57. fragman ne zaman çıkar?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 56. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Camdaki Kız 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 57. bölüm fragmanı çıktı mı? merak edildi. Peki, Camdaki Kız yeni sezon 57. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız fragmanı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 57. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ 56. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 55. Bölümde Selen, Nalan ve Hayri'yi takip ediyor. 3 Kasım Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 55. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 55. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan'ın öz babasının ortaya çıkması Feride'nin hayatını alt üst ediyor.

Feride, Nalan'ın öz babası Metin'in yıllar sonra ortaya çıkıp kızıyla görüşmek istediğini söylemesi üzerine fenalaşır. Nalan, Selen'in sorgusundan kaçarken annesinin fenalaşmasıyla şoke olur. Feride, Metin'in Nalan'a ulaşmaması için nasıl bir plan yapacak? Nalan ve Hayri'nin çamurlu ayakkabılarıyla gören Selen, aralarında bir şeyler olduğunu sezer. Selen, Muzo'ya Nalan ile Hayri'nin arasında bir şey olabileceğini söyler. Muzo, Nalan'ı ele verecek mi?

Cana, Sedat'ın umursamaz tavırlarına öfkelenir ve Nalan'a her şeyi anlatmak için harekete geçer. Sedat, Cana'nın Nalan'la konuşmasını engellemek için adeta yalvarır. Sedat, en sonunda çareyi Cana'ya Nalan'la boşanacağını söylemekle bulur. Sedat'ın bu hamlesi Cana'yı durdurabilecek mi? Nalan, konaktaki tüm dertlerden uzak yalnızca Hayri'yle vakit geçirmek ister ve soluğu Hayri'nin evinde alır. Selen'in Nalan ve Hayri konusundaki şüpheleri onu Hayri'nin evine götürür. Nalan, Selen'e Hayri'nin evinde mi yakalanacak?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 56. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Camdaki Kız 10 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, hamile mi?

Sedat, Nalan'la gazetecilere mutluluk pozları verirken, bebek haberi gündeme bomba gibi düşüyor. Gülcihan, Feride'nin Nalan'ın öz annesi olmadığını bildiğini Feride'ye söylüyor. Hayri ise korku içinde Nalan'a hamile olup olmadığını soruyor.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.