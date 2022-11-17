Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 56. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Camdaki Kız 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 57. bölüm fragmanı çıktı mı? merak edildi. Peki, Camdaki Kız 57. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Camdaki Kız 57. Bölüm yeni fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız yeni fragman ne zaman çıkar?

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CAMDAKİ KIZ 57. BÖLÜM YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız 57. Bölüm 2. fragman, izleyicileri ile buluştu.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN OYUNCULAR KİMLERDİR?

Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek ve daha birçok isim Camdaki Kız dizisinde yer alan oyuncular.