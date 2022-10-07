Camdaki Kız 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 52. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 52. fragman ne zaman çıkar?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 51. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Camdaki Kız 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 52. bölüm fragmanı çıktı mı? merak edildi. Peki, Camdaki Kız yeni sezon 52. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız fragmanı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 52. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ 51. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 50. Bölümde Nalan ve Hayri'nin tartışması Muzo'nun dikkatini çekiyor. 29 Eylül Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 50. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 50. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan ve Hayri'nin arasındaki gerilim Feride'nin baskısıyla daha da alevleniyor!

Sedat'ın geri dönüşü, hem Selen hem de Feride'nin sarf ettiği sözler Nalan'ın Hayri ile ilgili duygularını bastırmasına sebep olur. Sedat'ı Alp'ten özür dilemesi için Cana ile yaşadıkları eve götüren Rafet; şirkette yaptığı toplantıda da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın artık Selen'e devredildiğini açıklar. Billur ile Nalan ise Sedat'ın dönüşünü kutlamak için dışarıda bir eğlence planlar. Feride, Nalan'ın depodaki panik anlarından şüphe ederek, inceleme yapıyor. Hayri'nin bıraktığı iz, Feride'nin dikkatinden kaçmıyor! Hayri, kendini ele verecek mi?

Nalan'la konuşmak için içeri giren Hayri, Muzo tarafından izlendiğini fark etmez. Nalan, Hayri'ye olan öfkesini çekinmeden bağıra çağıra haykırır. Muzo, ikili arasında yaşanan hararetli tartışmanın farkındadır. Nalan'ın Sedat için organize ettiği gecede Hayri, kıskançlıktan deliye dönüyor. Nalan'ın yanında erkekleri gören Hayri, bir anda mekana giriyor ve Nalan'ı çağırıyor. Nalan ise Hayri'nin sert çıkışının ardından geceyi bitirip konağa dönüyor. Muzo, yasak aşkın farkına varacak mı?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kızı dizi 51. Bölümde Muzo, Nalan'ın Hayri'ye sarıldığını görüyor. 6 Ekim Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 51. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 51. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Feride, Hayri'yi Nalan'dan uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor!

Odada Hayri ve Nalan'ın yalnız olduğunu düşünen Feride; yatağında baygın yatan Sedat'ı görür ama yine de sinirlerine hakim olamaz ve Hayri için aklındaki planı hızla harekete geçirir. Sedat'ın felekten bir gece çalması, olayları iyice çıkmaza sürükler. Nalan bu kez Sedat'ı affetmeyecektir. Feride ve Selen, Sedat'ın alkollü eve gelmesinin ardından gerilirken, Rafet çocuklarının bu durumda olmasını Gülcihan'a mâl eder.

Şirketin yeni yönetim kurulu başkanı olan Selen ise yeni kararlarını açıklayınca gerginlik çıktı. Nalan, Selen'in kendisine imalarda bulunduğunu anlayınca toplantıyı terk etti. Hayri ve Nalan'ı yakın takibe alan Muzo, ikilinin konaktan çıktığını görünce takip etti. Nalan, kendisine bırakılan notu Hayri'ye gösterdi. Hayri'nin hayatına girişiyle alt üst olan Nalan, gözyaşlarını tutamadı ve Hayri de Nalan'a sarıldı. Muzo, ikilin yasak aşkına böylelikle şahit oldu. Nalan ve Hayri'yi düğün günü öpüşürken kim gördü? Nalan'a notu bırakan kişi gizemini korurken, Tako'nun Nalan'ın odasına girip bir not daha bırakması kafalarda soru işareti bıraktı. Gizemli tanık Tako mu?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.