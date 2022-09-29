Camdaki Kız 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 51. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 51. fragman ne zaman çıkar?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 50. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Camdaki Kız 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 51. bölüm fragmanı çıktı mı? merak edildi. Peki, Camdaki Kız yeni sezon 51. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız fragmanı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 51. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 49. Bölümde Nalan ve Hayri'yi kim gördü? 22 Eylül Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 49. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 49. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Koroğlu Konağı'nda sular durulmuyor.

Sedat'ın hapishanede görmeye daha fazla dayanamayan Rafet, Cana'ya gider. Alp'in şikayetini geri çekmesi için hem Rafet hem Cana hem de Feride dört bir koldan uğraşmaktadır. Nalan'a notu bırakan kişi gizemini korurken; bu not Hayri ile gizli görüşmelerine de vesile olur. Gülcihan'ı affedemeyen Rafet ondan ayrılma konusunda kararlıdır.

Muzo, Pera'nın kendisini terk etmesini kaldıramaz. Nalan'dan sonra başka birine bu kadar bağlanmasının hata olduğunu düşünen Muzo, daha fazla dayanamaz ve bayılıyor. Gülcihan ve Döndü'nün çığlıklarını duyan Hayri, Muzo'nun odasının kapısını kırarak içeriye dalıyor.

Selen, sert tavırlarıyla Nalan'ı olayların dışına atmaya çalışır. Nalan, Selen'in bu tavırlarından dolayı Hayri'yle öpüştüğünü Selen'in görmüş olabileceğini düşünür. Nalan, panik içinde Selen'le yapacağı konuşmayı planlar. Nalan'a gizemli notu bırakan kişi Selen mi?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 50. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Nalan, Hayri'yi kıskandırmaya çalışıyor.

Feride, Nalan'ın Hayri'den uzak durması için yeni planlar yaparken, Hayri ise Nalan'ın Sedat'la arasının düzeltmesini kabullenemiyor. Diğer yandan Rafet, Gülcihan'dan boşanmak için ilk adımı atıyor.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.