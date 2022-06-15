Camdaki Kız 47. bölüm fragmanı yayınlandı! SEZON FİNALİ Camdaki Kız 47. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisinin 47. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız 47. Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki Kız oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayri, Nalan tarafından takip edildiğini öğrenince oldukça öfkelenir ve Nalan'a şımarıklık yaptığı söylüyor. Nalan ise Hayri'ye şoförü olduğunu ve bundan ileri gitmeyeceğini söyleyerek sınırını çiziyor. Feride ve Selen, Cana'nın hamileliğini sonlandırmak için gerekeni yapar ama yine de Nalan'ın bunu öğrenmesini engelleyemez. Cana'nın hamile olduğunu öğrenen Nalan ise soluğu Hayri'nin yanında alır. Cana'nın Sedat'ın bebeğine hamile olduğunu öğrenmesi konaktaki tüm taşları yerinden oynatıyor. Sedat, Gülcihan ve Selen'le yaptığı konuşmada Cana'nın hamileliğinden bahsederken Nalan'ın bunları duyması olayları iyice çıkmaza sokar.

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