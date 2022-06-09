Camdaki Kız 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni 47. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 47. fragman ne zaman çıkar? - Haberler

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 47. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 45. Bölümde Hayri, Nalan'ı bırakamayınca konağa geri dönüyor. 2 Haziran Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 45. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 45. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan ve Hayri arasında kıskançlık krizi iyice alevleniyor!

Feride ve Hayri konağı terk edince yalnız kalan Nalan, Hayri'nin geri dönüşüyle umudunu yeniden kazanır. Hayri, Nalan'ı geride bırakamadığı için memleketine gidemeyince konağa geri dönüyor. Pervin'in kim olduğunu öğrenen Muzo, Pera'ya karşı güvenini kaybeder. Gülcihan, Muzo'nun Pera'yla evlenmemesi için gerçekleri açıklar. Rafet ise bu durumdan en zararlı çıkan kişi olur. Muzo, Pera'yı affedebilecek mi?

Nalan, Feride'nin konaktan ayrılırken bıraktığı mektubu okur. Feride, Nalan'a karşı sert duvarlarının nedenini acı dolu cümlelerle anlatır. Nalan, annesi bildiği Feride'yi kaybetme korkusuna kapılır. Ancak bu mektup Feride için geri konağa ve Nalan'ın yanına geri dönme planıdır. Cana'nın hamile olduğunu önce Selen sonra da Feride öğrenir ve ikili bu probleme bir çözüm bulmak için kolları sıvar. Sedat, Feride'nin öğrenmesi ve verdiği sert tepkiyle iyice köşeye sıkışır. Nalan, Hayri'nin memlekete neden gitmek istediğini sorsa da öğrenememiştir. Hayri ise bir tek Billur'a anlatır. Billur da durumla ilgili Hayri'ye destek olmak ister. Ancak Nalan'ın Hayri ve Billur'u takip etmesiyle olaylar iyice karışık hale gelir.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 46. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Cana'nın hamile olduğunu öğrenen Nalan karşısına çıkıyor!

Feride, Nalan'ı korumak için Cana ile uğraşır. O çocuğun doğmamasını sağlayacaktır. Ancak bunu başaramaz. Nalan gerçeği öğrenince Cana'nın peşine düşer. Nalan ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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