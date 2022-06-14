Camdaki Kız 47. bölüm fragmanı yayınlandı! (VİDEOLU) Camdaki Kız 47. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle!
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Gündem 14.06.2022 07:41
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14.06.2022 07:54 Önemli isimlerin başrollerde olduğu Camdaki Kız dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü ne zaman? Camdaki Kız 47. fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 47. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisinin . bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız 47. Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki Kız oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Camdaki Kızı dizi 46. Bölümde Nalan, Cana'nın hamile olduğunu öğrenince ne yaptı? 9 Haziran Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 46. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 46. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, bebeğinin Sedat'ta olup olmadığını öğrenmek için Cana'nın kapına dayanıyor.
Feride ve Selen, Cana'nın hamileliğini sonlandırmak için gerekeni yapar. Cana, Feride ve Selen'e rağmen bebeğini koruyabilecek mi? Feride, Sedat'ın Cana'yı hamile bıraktığını öğrenince harekete geçer. Sedat, Feride'nin öfkesinden korkarken iyice köşeye sıkışır. Feride, Sedat'ın cezasını bu kez daha ağır olacak şekilde belirler.
Hayri, Nalan tarafından takip edildiğini öğrenince oldukça öfkelenir ve Nalan'a şımarıklık yaptığı söylüyor. Nalan ise Hayri'ye şoförü olduğunu ve bundan ileri gitmeyeceğini söyleyerek sınırını çiziyor. Feride ve Selen, Cana'nın hamileliğini sonlandırmak için gerekeni yapar ama yine de Nalan'ın bunu öğrenmesini engelleyemez. Cana'nın hamile olduğunu öğrenen Nalan ise soluğu Hayri'nin yanında alır. Cana'nın Sedat'ın bebeğine hamile olduğunu öğrenmesi konaktaki tüm taşları yerinden oynatıyor. Sedat, Gülcihan ve Selen'le yaptığı konuşmada Cana'nın hamileliğinden bahsederken Nalan'ın bunları duyması olayları iyice çıkmaza sokar.
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Feride, Sedat'ın Cana'yı hamile bıraktığını öğrenince harekete geçer. Sedat, Feride'nin öfkesinden korkarken iyice köşeye sıkışır. Feride, Sedat'ın cezasını bu kez daha ağır olacak şekilde belirler.
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