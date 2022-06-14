Camdaki Kız 47. bölüm fragmanı yayınlandı! (VİDEOLU) Camdaki Kız 47. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle!

Camdaki Kızı dizi 46. Bölümde Nalan, Cana'nın hamile olduğunu öğrenince ne yaptı? 9 Haziran Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 46. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 46. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, bebeğinin Sedat'ta olup olmadığını öğrenmek için Cana'nın kapına dayanıyor.

Feride ve Selen, Cana'nın hamileliğini sonlandırmak için gerekeni yapar. Cana, Feride ve Selen'e rağmen bebeğini koruyabilecek mi? Feride, Sedat'ın Cana'yı hamile bıraktığını öğrenince harekete geçer. Sedat, Feride'nin öfkesinden korkarken iyice köşeye sıkışır. Feride, Sedat'ın cezasını bu kez daha ağır olacak şekilde belirler.

Hayri, Nalan tarafından takip edildiğini öğrenince oldukça öfkelenir ve Nalan'a şımarıklık yaptığı söylüyor. Nalan ise Hayri'ye şoförü olduğunu ve bundan ileri gitmeyeceğini söyleyerek sınırını çiziyor. Feride ve Selen, Cana'nın hamileliğini sonlandırmak için gerekeni yapar ama yine de Nalan'ın bunu öğrenmesini engelleyemez. Cana'nın hamile olduğunu öğrenen Nalan ise soluğu Hayri'nin yanında alır. Cana'nın Sedat'ın bebeğine hamile olduğunu öğrenmesi konaktaki tüm taşları yerinden oynatıyor. Sedat, Gülcihan ve Selen'le yaptığı konuşmada Cana'nın hamileliğinden bahsederken Nalan'ın bunları duyması olayları iyice çıkmaza sokar.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?