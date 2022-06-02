Camdaki Kız 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 46. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 46. fragman ne zaman çıkar? - Haberler

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümü bugün başlayacak. Camdaki Kız canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler Camdaki Kız canlı izleme linki, Camdaki Kız 45. bölüm canlı izle, aratmaları yapıyor. Camdaki Kız 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 46. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 43. Bölümde Nalan, gerçek annesinin Feride değil de Sema olduğunu öğrenince yıkılıyor. 19 Mayıs Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 43. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 43. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, yaşadığı ağır travmalarla nasıl başa çıkacak?

Annesinin Feride değil Sema olduğunu öğrenen Nalan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca yıl annesinden sevgi görmeyen Nalan için taşlar yerine oturur. Hayri'nin yardım çabaları ise ters teper. Nalan, öğrendiği gerçeklerden sonra herkesten uzaklaşıyor. Hayri başta olmak üzere herkesi azarlayan Nalan'ın artık kimseye güveni kalmaz. Feride, Nalan'a gerçek annesinin Sema olduğunu söyledikten sonra fenalaşıyor. Nalan'ın kendisinden nefret ettiğini gören Feride, artık kendi başına ölümü bekler.

Çat kapı Koroğlu Konağı'nı ziyaret eden Pervin ise Gülcihan tarafından pek de hoş karşılanmaz. Bu ziyaretten en rahatsız olan ise Rafet olur. Selen, şirketteki hisselerini Sedat'a satmak istediğini ve artık şirketle bağının kalmasını istemediğini söyler. Sedat ise hisseleri alabilecek parasının olmadığını söyleyince Selen, Nalan'ın arsasını Sedat'ın almasını ister. Nalan için her şey daha da zorlaşır.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 45. Bölüm Fragmanı yayında! Hayri, Nalan'dan ayrı kalmaya dayanamıyor ve geri dönüyor! Öte yandan Cana'nın hamilelik durumu konakta ortalığın karışmasına neden oluyor! Feride, yeni planı için ilk hamlesini yapıyor!

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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