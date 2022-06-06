Camdaki Kız 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 46. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisinin 46. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız 46. Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki Kız oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride'nin ona söylediği yalanı öğrenen Nalan, annesine bundan sonra hiçbir şeyin hesabını vermemeye karar verir. Nalan, artık Feride'nin emirleri altında yaşamayacağını ilan ediyor. Koroğlu Holding'den ayrılıp Cavit ile iş kurmayı planlayan Selen ise, Muzo'nun sert tepkisiyle karşılaşır. Selen'in gözü hiçbir şey görmez ve ailesini karşısına alarak herkesten uzaklaşmayı kafasına koyar. Geçmişini geride bırakmaya çalışan Nalan, Feride'nin konaktan ayrılacağını duyunca şaşırırsa da engel olmaz. Feride, eşyalarını toplayarak konaktan ayrılıp ve Nalan'ın hayatından çıkmaya karar verir. Nalan'ın tepkisi ne olacak?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cana'nın hamileliği herkesi tedirgin etmiştir. Feride ve Selen bir plan yapar ancak bu durum Cana'yı sinirlendirmekten başka bir işe yaramaz. Nalan gizlice konuşmaları dinlerken Cana'nın hamileliğini öğrenir ve o kızgınlıkla kendini Hayri'nin yanında bulur.

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