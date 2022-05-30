Camdaki Kız 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 45. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisinin 45. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız 45. Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki Kız oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 44. Bölümde Nalan, hem Feride'nin konaktan ayrılacağı, hem de Hayri'nin memleketine döneceği haberleriyle sarsılıyor. 26 Mayıs Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 44. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 44. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Hayri'nin vedası Nalan'ı derinden yaralıyor.

Feride'nin ona söylediği yalanı öğrenen Nalan, annesine bundan sonra hiçbir şeyin hesabını vermemeye karar verir. Nalan, artık Feride'nin emirleri altında yaşamayacağını ilan ediyor. Koroğlu Holding'den ayrılıp Cavit ile iş kurmayı planlayan Selen ise, Muzo'nun sert tepkisiyle karşılaşır. Selen'in gözü hiçbir şey görmez ve ailesini karşısına alarak herkesten uzaklaşmayı kafasına koyar. Geçmişini geride bırakmaya çalışan Nalan, Feride'nin konaktan ayrılacağını duyunca şaşırırsa da engel olmaz. Feride, eşyalarını toplayarak konaktan ayrılıp ve Nalan'ın hayatından çıkmaya karar verir. Nalan'ın tepkisi ne olacak?

Hayri ve Nalan'ı hiç bırakmayacağına söz verdikten sonra, memleketine döneceğini açıklar. Nalan, Hayri'yi bir daha görmeyecek olmanın düşüncesiyle kahrolur. Hayri, Nalan'ın ağzından dökülen cümleleri şaşkınlıkla dinlerken Nalan, gözyaşlarına boğulur. Rafet, Pervin tarafından köşeye sıkıştırılınca ne yapacağını bilemez. Pera'yı Muzo'ya istemeye giden Koroğlu Ailesi, büyük bir hüsran yaşar. Gülcihan, Pervin'in gerçekte kim olduğunu itiraf etmeye kararlıdır. Pera, büyük şaşkınlık ve korku yaşar. Nalan, Hayri'nin memleketine döneceği haberleriyle sarsılırken bir taraftan onu kaybetmemek için gizlice çırpınır. Hayri ise gözyaşlarıyla Nalan'dan uzaklaşır.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 45. Bölüm Fragmanı yayında! Hayri, Nalan'dan ayrı kalmaya dayanamıyor ve geri dönüyor! Öte yandan Cana'nın hamilelik durumu konakta ortalığın karışmasına neden oluyor! Feride, yeni planı için ilk hamlesini yapıyor!

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