Camdaki Kız 44. bölüm fragmanı yayınlandı! "NE OLUR HAYRİ GİTMESİN..." Camdaki Kız 44. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Annesinin Feride değil Sema olduğunu öğrenen Nalan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca yıl annesinden sevgi görmeyen Nalan için taşlar yerine oturur. Hayri'nin yardım çabaları ise ters teper. Nalan, öğrendiği gerçeklerden sonra herkesten uzaklaşıyor. Hayri başta olmak üzere herkesi azarlayan Nalan'ın artık kimseye güveni kalmaz. Feride, Nalan'a gerçek annesinin Sema olduğunu söyledikten sonra fenalaşıyor. Nalan'ın kendisinden nefret ettiğini gören Feride, artık kendi başına ölümü bekler.

Çat kapı Koroğlu Konağı'nı ziyaret eden Pervin ise Gülcihan tarafından pek de hoş karşılanmaz. Bu ziyaretten en rahatsız olan ise Rafet olur. Selen, şirketteki hisselerini Sedat'a satmak istediğini ve artık şirketle bağının kalmasını istemediğini söyler. Sedat ise hisseleri alabilecek parasının olmadığını söyleyince Selen, Nalan'ın arsasını Sedat'ın almasını ister. Nalan için her şey daha da zorlaşır.