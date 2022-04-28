Camdaki Kız 41.bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 41. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisinin 41. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız 41. Fragmanı nasıl izlenir! Camdaki Kız oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 40. Bölümde Nalan ve Hayri, sahilde magazincilere yakalanıyor. 21 Nisan Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 40. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 40. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Sedat'ın telefonuna gelen fotoğraf şoke ediyor.

Nalan'a olan hislerini itiraf etmeye karar veren Hayri, cesaretini toplar ancak Nalan bu konuşmayı engeller. Hayri hislerini itiraf edemese de, magazinciler ikili arasında geçen anı yakalar. Nalan ve Hayri'nin fotoğrafları magazine düşecek mi? Feride, Nalan'ın Hayri'den uzak durması için Sedat'la ilgili plan yapar. Rafet'le konuşup Sedat ve Nalan'a şirkette birlikte çalışabilecekleri bir iş vermesini rica eden Feride, Sedat'ın da fotokopicilik işinden sıyrılmasını sağlar. Çünkü Feride, Sedat'ın böyle giderse baba olacağına inanmaz.

Nalan ve Hayri'nin magazinciler tarafından çekilen fotoğrafları Cana'ya ulaşıyor. Cana hiç vakit kaybetmeden Feride'yle buluşarak Nalan'ı yakacak olan fotoğrafı Feride'ye gösteriyor. Feride, ayakta durmakta zorluk çekerek, şaşkınlığıyla öfkesi arasında çırpınıyor. Hayri'nin Nalan'a tatlı aldığı gece Sedat'ın her ikisine de sorular sormasının ardından Cana'da şok mesaj gelir. Sedat, telefonunda Nalan ve Hayri'nin sahilde çekilen fotoğraflarını görünce şoke olur.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayri, Rafet'e ne anlatacak?

Feride, Hayri'yi kovmakla tehdit ediyor ancak Hayri hiç beklenmedik bir hamlede bulunuyor!

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