Üye Girişi
Haberler

Çambaşı Kayak Merkezi Yeni Sezon İçin Gün Sayıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ordu'nun doğasıyla ön plana çıkan Çambaşı Kayak Merkezi, yeni sezonun açılması için gün sayıyor. Kış turizmi kapsamında bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı merkezde sezonun 10 Aralık'ta açılması planlanıyor. Kayak merkezi bölgesinde kar kalınlığının 20-25 santimetre civarında olduğu belirtilirken, konaklama imkanı da sunuluyor.

Ordu'nun doğasıyla ön plana çıkan Çambaşı Kayak Merkezi, yeni sezonun açılması için gün sayıyor.

Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezinde, doğayla iç içe kayak ve snowboard, kızakla kayma, ahşap bungalov ile otelde konaklama imkanı sunuluyor.

Kış turizmi kapsamında bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı, 11 pist ve 2 telesiyejin bulunduğu merkezde sezonun 10 Aralık'ta açılması planlanıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, kayak merkezi bölgesinde yağışın ardından kar kalınlığının 20-25 santimetre civarında olduğunu söyledi.

Pist, telesiyej ve makinelerde, restoran ve otel kısmında bütün çalışmaların tamamlandığını anlatan Kaya, sezon açılışını beklediklerini belirtti.

Kaya, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Belediyesi ve Karayolları tarafından vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları için bütün tedbirlerin alındığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tuzlama ekiplerimiz, makinelerimiz sahada. Yetersiz durumlarda tekrar takviye yapılmasıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor, kiralama usulüyle. Şu anda çalışmalar tamamlandı. Biz kışın artık hemşehrilerimizi, yurt dışından ve yurt içinden misafirlerimizi bekliyoruz. Kayak merkezinde inşallah bereketli bir kar yağışıyla da sürece başlayacağız."

Çambaşı Yaylası'nda konaklamayla ilgili çok ciddi sıkıntı bulunmadığını belirten Kaya, konaklama tesislerinin açık olduğunu, yeni bir otelin de yıl sonu itibarıyla bir bölümünün açılmasının planlandığını aktardı.

Yaz ve kış turizmiyle öne çıkan Çambaşı'nda hem yatırımcılar hem de kurumlar tarafından yapılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğine dikkati çeken Kaya, kayak merkezinin yeterli kar seviyesine ulaştığında faaliyetlerine başlayacağını kaydetti.

Kaya, kayak seven herkesi yaylaya beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem konaklayacakları hem kayak yapacakları güzel bir alan. Bütün tesisleri de hazır. 17 kilometre civarında pistleriyle bütün olumsuzluklara karşı güvenlik tedbirleri alınmış, güzel bir tesisimiz. Önceki yıllardaki o yoğun tempo ve hareketin bu sene de olacağı düşüncesindeyiz. Yoğunluğa dikkat etmesinler, gelsinler, biz misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Bütün tedbirlerimizi aldık ve bekliyoruz."

"Turistlerimizi 10 Aralık'tan sonra ağırlamak için hazır bekliyoruz"

Çambaşı Kayak Merkezi İşletme Müdürü Muzaffer Topal, merkezde şömineli ve yerden ısıtmalı 12 bungalov ev bulunduğunu belirtti.

Otelde ise 34 oda, 78 yatak kapasitesi olduğunu aktaran Topal, "Toplamda 17 bin 250 metre uzunluğunda 11 pistten oluşmakta. Amatör, orta ve uzman seviye olarak üç ayrı konumda. Geçen sene sezon biraz geç başladı. Ocak ayının 15'inden sonra sezonumuz açıldı. Bu sene inşallah kar erken yağarsa 10 Aralık'ta sezonu açmayı planlıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizi 10 Aralık'tan sonra ağırlamak için hazır bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Turizm

Kayak Merkezi Ordu Ulaşım Doğa Turizm Spor Haberler

Bakmadan Geçme

APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title