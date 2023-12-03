Çamaşır makinesini hurma soyma makinesine dönüştürdü

AMASYA - Amasya'da yaşayan bir tamirci ustası eski çamaşır makinesini hurma soyma makinesine dönüştürerek günde 20 kişinin gerçekleştirebileceği işi tek başına yapmayı sağladı. Tamirci Mustafa Çal, hurdaya ayrılan eski araçların parçalarını da bahçe motoru römorku yapımında değerlendiriyor.

İl merkezine bağlı Çiğdemlik köyünde yaşayan oto tamircisi Mustafa Çal, aynı zamanda yörede son yıllarda önemli bir gelir kapısı olan cennet hurması üreticiliği de yapıyor. Kurusu daha değerli olan bu meyvenin kabuğunu soyma işlemini kolaylaştırmak için kolları sıvayan evli ve 3 çocuk babası Çal, eski çamaşır makinesinin gövdesiyle kasnağını da kullanarak hurma soyma makinesi geliştirdi. Kasnağın bağlı olduğu mile takılan meyveler döndükçe birkaç saniyede bıçakla soyulabiliyor. Makinenin karşısına konulan araç koltuğuyla bu iş oturarak yapılabiliyor. Soyulan meyve kabukları da hayvanlara yem oluyor.

Sabahtan oturup akşama kadar çalışmasıyla yaklaşık bir ton meyveyi soyabileceğini belirten 40 yaşındaki Çal, "Bir ton hurmayı normalde günde 15 - 20 kişi ancak soyabilirdi. Ben makinemizle zamandan ve işçilikten tasarruf sağladım" dedi.

Elinden her iş gelen Çal, atölyesinin önüne getirilen hurda araçların parçalarını da bahçe motoru römorku yapımında değerlendirdiğini söyledi. Çalışmaları takip eden Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yetenekli çiftçiyi kutladı.