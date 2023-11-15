45 saatlik çalışma süresinin azaltılması konusunda yaşanan gelişmeler ile birlikte birçok vatandaş tarafından Çalışma saatleri düşecek mi? Sorusu merak edildi. Peki, Çalışma saatleri düşecek mi? Mesai saatleri ne kadar, kaç saat olacak? Devlet, özel sektör çalışma saatleri kısalıyor mu?

Çalışma saatleri düşecek mi? Mesai saatleri ne kadar, kaç saat olacak? Devlet, özel sektör çalışma saatleri kısalıyor mu?

Çalışma saatleri düşecek mi? Sorusu, Muhalefetin, haftalık çalışma süresini 37,5 saate indirmek amacıyla Meclis'e bir teklif sunması ile birlikte gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnek çalışma yöntemlerini artırmayı planladıklarını açıkladı. Bu kapsamda Çalışma saatleri düşecek mi? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Çalışma saatleri düşecek mi? Mesai saatleri ne kadar, kaç saat olacak? Devlet, özel sektör çalışma saatleri kısalıyor mu?

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecekte esnek çalışma modellerini yaygınlaştırmayı ve sosyal güvenlik mevzuatını modern esnek çalışma biçimlerine daha uygun hale getirmeyi planladıklarını ifade etmişti.

Bu konuda ilk önemli adım muhalefet kanadından geldi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, haftalık çalışma saatinin 45 saatten 37,5 saate düşürülmesini öneren bir teklifin muhalefet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulduğunu belirtti.

ÇALIŞMA SAATLERİ 45 SAATTEN 37.5 SAATE Mİ İNİYOR?

"TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi ile haftalık çalışma süresinin, gelir kaybı olmaksızın 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi planlanıyor," diyen uzman ismi, "Yasalaşma olasılığı var mı? TBMM komisyonlarına kadar ulaştı, ancak maalesef muhalefet tarafından sunulduğu için zor bir süreç..." ifadelerini kullandı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, haftalık 45 saatlik çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini belirterek, "Çalışma saatlerini tekrar düzenlememiz gerekiyor" demişti. Bilgin açıklamasında, "Bu 8 saat talebi, sanayi çağının başladığı döneme aitti. Teknolojik değişim ve devrimle birlikte, işçilerin, emekçilerin ürettiği değer, ürün ve hizmet katlanarak arttı. Bu nedenle günümüzde tartışmamız gereken ilk şey, çalışma sürelerinin hala 8 saat civarında olup olmamasıdır. Elbette bu açıkça mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye olarak çalışma hayatımızı modernize edip, emeğin verimliliğini göz önüne alarak çalışma sürelerini daha insancıl bir şekilde yeniden düzenlememiz gerekiyor," şeklinde konuşmuştu.