Emeklilere verilecek olan 5000 TL ikramiye hakkında merak edilenler gündemde. Hangi emeklilerin bu ikramiyeden yararlanabileceği ve detaylar araştırılıyor. Peki, Çalışan emekliye ikramiye var mı? Çalışan emekli ikramiye alacak mı, verilecek mi?

Çalışan emekliye ikramiye var mı? Çalışan emekli ikramiye alacak mı, verilecek mi?

Çalışan emekliye ikramiye var mı? Sorusu, 5000 TL ikramiye hakkında merak edilenler arasında üst sıralarda yer almakta ve merak edilmekte. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye müjdesini verdi. Bu kapsamda detaylar merak edildi. Peki, Çalışan emekliye ikramiye var mı? Çalışan emekli ikramiye alacak mı, verilecek mi?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI?

5000 TL İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Emeklilerin beklediği müjde hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" ifadelerini kullandı. Buna göre Çalışan emekliye ikramiye verilmeyecek.

İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır.