ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK? 5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı, ayın kaçında yatırılacak?

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye yattı mı ve emekli ikramiyesi ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Çalışan emekliye ikramiye verilmesi konusu meclisten geçti mi ve son durum nedir merak ediliyor. Peki, 5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı, ayın kaçında yatırılacak? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek?

5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman verileceği merak edilirken çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Söz konusu düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı, ayın kaçında yatırılacak? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? Detaylar haberimizdedir…

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI, AYIN KAÇINDA YATIRILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de 5'er bin TL ikramiye verilmesi için ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdi. Konu hakkında bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." demişti.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konu hakkındaki çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştiriliyor. İlgili bakanlıkların yaptığı çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız" demişti.