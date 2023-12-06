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Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne?

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Emeklilere yönelik 5000 TL ikramiye konusu, çalışan binlerce emeklinin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Peki, Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne?

İlk olarak Cumhuriyet'in 100. Yılı özelinde, başlangıçta çalışmayan emeklilere verilen bu ikramiye, daha sonra çalışan emeklilere de uygulanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklama sonrasında, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştur. Peki, Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Emekli olmuş ancak fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, bu ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanabilmesi için bir çalışma başlatıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne, eklenmesi için hazırlanan önerge, AK Parti Grubu'na gönderildi. Yeni torba teklif, ekonomiye dair önemli düzenlemeler içermektedir ve Meclis Başkanlığı'na sunulmuştur.

Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL VERİLECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini belirterek, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesine yönelik düzenlemenin detaylarının çalışmanın sonuçlarına göre ortaya çıkacağını ifade etti. Güler, "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak olan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesi durumunda, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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