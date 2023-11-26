Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere bir defaya mahsus 5000 TL ikramiye verilecekti. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? Sorusu, çalışan emeklilerin ikramiyeden faydalanıp, faydalanamayacağını merak etmekte olanlar tarafından araştırılması nedeniyle gündeme geldi. Peki, Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? 5000 TL ikramiyeyi kimler alabilecek?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

5 bin TL emekli ikramiyesi geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilere yatırıldı.

EMEKLİYE 5 BİN TL NEDEN YATMADI?

Çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ikramiye ödemelerine 11 Kasım itibarıyla başlanacağı duyurulmuştu. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur Bağkur 14 Kasım'da yapılacaktı fakat bazı vatandaşlara henüz ödeme yapılmadı. Nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2023'te gerçekleşen Kabine toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."