Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla emeklilere özel bir ikramiye hazırlığı içinde. Peki, Çalışan emeklilere 5000 lira verilecek mi? Çalışan emekliler 5000 lira alabiliyor mu?

Çalışan emeklilere 5000 lira verilecek mi? Sorusu, duyurulan ikramiyenin ardından emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. İddialara göre, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere 5 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı için bu özel ikramiye konusunda çalışma yürütüyor. Peki, Çalışan emeklilere 5000 lira verilecek mi? Çalışan emekliler 5000 lira alabiliyor mu?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 LİRA VERİLECEK Mİ?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Emeklilerin beklediği müjde hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" ifadelerini kullandı. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Buna göre çalışan emekliler 5000 lira ödeme alamayacaklar.