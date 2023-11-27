Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye yattı mı, ne zaman verileceği merak edilirken 5 bin TL ikramiye kimlere verileceği gündeme geliyor. Meclis'ten 5 bin TL ikramiye geçti mi ve emeklilere ikramiye ne zaman yatacak sorularına yanıt aranıyor. Peki, Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman, kimlere verilecek? Meclis'ten 5 bin TL ikramiye geçti mi?

Meclis'ten 5 bin TL ikramiye geçti mi ve emekli ikramiyesi ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmemesi tartışmalara konu olmuştu. İkramiye alamayan emekliler duruma tepki gösterirken, devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman, kimlere verilecek? Meclis'ten 5 bin TL ikramiye geçti mi? Detaylar haberimizdedir…

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN?

Söz konusu düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ödemelerin aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

MECLİS'TEN 5 BİN TL İKRAMİYE GEÇTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de 5'er bin TL ikramiye verilmesi için ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdi. Konu hakkında bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." demişti.

2 BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konu hakkındaki çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştiriliyor. İlgili bakanlıkların yaptığı çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sunulacak.

"İÇİMİZE SİNMEYEN BİR DURUMDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız" demişti.