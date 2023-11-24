Çalışan emeklilere 5 bin lira verilecek mi? | Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde tek seferlik ödenen 5 bin liralık ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için harekete geçildi. Peki, Çalışan emekliler ne zaman 5 bin lira ikramiye alacak?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilecek mi? Çalışan emekliler ne zaman 5 bin lira ikramiye alacak?

Çalışan emekliler ne zaman 5 bin lira ikramiye alacak? Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde tek seferlik ödenen 5 bin liralık ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için harekete geçildi. Peki, Çalışan emekliler ne zaman 5 bin lira ikramiye alacak? İşte detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİLER 5 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK MI?

5 bin TL'lik ikramiyenin sadece çalışmayan emeklilere verilmesi tepkilere neden olmuştu. Artan şikayetler sonrası devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere de ikramiye verilmesi için ilgili bakanlıklara ayrıntılı çalışma talimatı verdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

SON KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konu hakkındaki çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. İlgili bakanlıkların yaptığı değerlendirme sonrası son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

NE OLMUŞTU?

Seçim öncesi yapılan zamla en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 25'lik zam ise kök maaşa göre yapılmıştı. Bu gelişme sonrası en düşük emekli maaşı 7.500 TL'de sabit kalmıştı. Durumdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilere bir seferliğe mahsus bu ay 5'er bin TL ikramiye verilmişti. Ancak çalışmayan emekliler kapsam dışı tutulmuştu.