Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman yatacak?

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Meclis Genel Kurulu'nda yılın son mesaisinde ekonomiye ilişkin 86 maddelik torba kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi. Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN LİRA NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Meclis Genel Kurulu'nda yılın son mesaisinde ekonomiye ilişkin 86 maddelik torba kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini söyledi.

Bu kapsamda gerekli tüm bankalarla hazırlıklar tamamlandı. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL'lik ikramiyelerini almış olacak.

Tekliften, verilen önergenin kabul edilmesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde, tekliften çıkarıldı.