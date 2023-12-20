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Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak? TARİH BELLİ OLDU

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Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önümüzdeki çarşamba günü yasalaştırılacak. Peki, Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak?

Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak? Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önümüzdeki çarşamba günü yasalaştırılacak. Peki, Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak? İşte detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİLER NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin tarih de belli oldu. AK Parti, Meclis'teki bütçe görüşmelerinden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak. Önümüzdeki çarşamba günü yasalaşması beklenen düzenlemeyle, 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL'lik ikramiyelerini almış olacak.

Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak? TARİH BELLİ OLDU

ÇALIŞAN EMEKLİLER 28-29 ARALIK'TA İKRAMİYELERİNİ ALACAK

Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi bütün maddelerin Genel Kurul'dan geçirilmesi planlanırken, bankalara da gerekli talimatlar verildi. Önümüzdeki çarşamba günü yasalaşması beklenen düzenlemeyle 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL'lik ikramiyelerini alacak.

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