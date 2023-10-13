Çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ödeme planı gündemde. Bu ödemenin kimlere yapılacağı merak konusu. Emeklilere verilecek olan 5 bin TL'lik ödeme, hangi şartlarda ve kimlere sunulacak araştırılmaktadır. Peki, Çalışan emekliler 5 bin tl alacak mı? Emeklilere 5 bin TL kimlere verilecek? İşte detaylar...

Emeklilere 5 bin TL ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Çalışan emekliler bu düzenlemeden yararlanabilecek mi merak konusu oldu. Arama motorlarında kimlere 5 bin TL ikramiye verileceği sorgulatılıyor. Vatandaşlar tarafından 5 bin TL ikramiyenin kimleri kapsadığı araştırılıyor. Peki, Çalışan emekliler 5 bin TL alacak mı? Emeklilere 5 bin TL kimlere verilecek? Detaylar haberimizde...

ÇALIŞAN EMEKLİLER 5 BİN TL ALACAK MI?

SSK, Bağkur ve memur emeklileri 5 bin lira ikramiyeden faydalanabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanan ve emekli olan kişiler de ikramiye alabilecek. Ancak EYT'li olup da emekli olan ve çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamayacak.

5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere ne zaman ödeme yapılacağıyla ilgili açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında, "Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan; "Kabine toplantımızda yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerin durumunu tekrar gözden geçirecek, inşallah o zaman da her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz.12,2 milyon emeklimizi doğrudan etkileyen, aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum."