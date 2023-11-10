Çalışan emekliler de 5 bin TL alacak mı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına yarın itibarıyla başlanacak. Peki, Çalışan emekliler de 5 bin TL alacak mı?

Çalışan emekliler 5 bin TL alacak mı? 5 bin TL ikramiyeyi hangi emekliler alabilecek?

Çalışan emekliler 5 bin TL alacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına yarın itibarıyla başlanacak. Peki, Çalışan emekliler de 5 bin TL alacak mı? Detaylar!

ÇALIŞAN EMEKLİLER 5 BİN TL ALACAK MI?

Çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ikramiye ödemelerine 11 Kasım itibarıyla başlanacak. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur Bağkur 14 Kasım'da yapılacak. Emekli ikramiyeleri yalnızca çalışmayan emeklilere verilecek.

HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına yarın itibarıyla başlanacak.

ÖDEMELER HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Bu ödeme; SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.

Emekli ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamına göre yatırılırsa ödemeler şu şekilde olacak:

4A SSK EMEKLİSİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

4B BAĞKUR EMEKLİSİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2023'te gerçekleşen Kabine toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."